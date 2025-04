Oggi in Svizzera

Il rapporto rileva in particolare che la strategia – adottata nel 2020 dal Governo e in vigore da 3 anni – “non affronta in modo efficace, o non affronta affatto, i principali rischi di corruzione associati, ad esempio, alla lotta al riciclaggio di denaro o al lobbismo”. Lo scopo della strategia “rimane nebuloso e l’ambizione è mitigata”, scrive il CDF, che invita a effettuare seri cambiamenti.

L’organo superiore di vigilanza finanziaria sottolinea che la Svizzera possiede una buona base legale per lottare contro la corruzione. Tuttavia, esistono anche qui delle lacune, identificabili negli esami relativi alla Svizzera effettuati da altri Paesi in virtù degli accordi internazionali.

Sono carenze che “possono essere in parte spiegate dalle tensioni esistenti tra il potere esecutivo e quello legislativo, in particolare quando un progetto di legge del Consiglio federale non ottiene la maggioranza in Parlamento”, scrive il CDF, che fa l’esempio della protezione degli informatori nel settore privato e l’assoggettamento delle attività fiduciarie degli avvocati alla legge sul riciclaggio di denaro.