Oggi in Svizzera

La Svizzera non ha piani per incrementare la sicurezza informatica del proprio corpo diplomatico durante le visite negli Stati Uniti , nonostante l’UE abbia invece effettuato un giro di vite, fornendo, secondo il Financial Times, telefoni usa e getta per proteggersi da rischi di spionaggio.

La guerra commerciale scatenata dal presidente statunitense Donald Trump sta incrinando la fiducia dei Paesi partner europei. La Commissione Europea ha annunciato che modificherà le raccomandazioni di sicurezza per il personale UE che viaggia negli USA.

Secondo il Financial Times, le regole sulla protezione dei dati per i viaggi negli Stati Uniti saranno simili a quelle per le visite diplomatiche in Ucraina o in Cina. Sarebbero ad esempio utilizzati dei telefoni usa e getta, i cosiddetti “burner phones” che non contengono informazioni sensibili.

La Svizzera ha recentemente aumentato le sue attività diplomatiche negli Stati Uniti dopo l’introduzione da parte dell’amministrazione Trump di dazi del 31% per le importazioni elvetiche, poi ridotte temporaneamente al 10%. Tuttavia, la Cancelleria federale ha dichiarato che “al momento non sono previsti cambiamenti” sulle regole per la protezione dei dati. Le raccomandazioni attuali prevedono che le chat con informazioni classificate e confidenziali debbano essere cancellate prima di un viaggio e che l’accesso al telefono debba essere protetto da PIN.