Oggi in Svizzera

Per il momento, il numero delle vittime non è ancora chiaro, ma potrebbe essere molto alto. In Birmania e in Thailandia sono già stati segnalati morti a decine. Le cifre relative ai danni e ai decessi sono ancora “molto preliminari”, ha dichiarato György Hetényi, geofisico e professore all’Università di Losanna, al telegiornale della Radiotelevisione della Svizzera romanda RTS.

Il Dipartimento federale degli Affari Esteri afferma di non avere ancora informazioni sulle possibili vittime svizzere, ma sono in corso verifiche. Una cinquantina di persone con passaporto rossocrociato vivono in Birmania e più di 13’000 in Thailandia, ma la maggior parte di queste ultime vive in aree del Paese poco o per niente toccate dal sisma.

Le cittadine e i cittadini elvetici direttamente interessati dagli eventi possono contattare le rappresentanze svizzere in loco o la helpline del DFAE a Berna al numero +41 800 24 7 365 o via e-mail all’indirizzo helpline@eda.admin.ch.