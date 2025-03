Oggi in Svizzera

Dall’altra parte dell’Atlantico, il presidente statunitense Donald Trump sta causando disagio tra alcuni esponenti della diaspora, per il modo in cui vuole trasformare lo Stato e la società. “Gli svizzeri negli Stati Uniti sono preoccupati. Molti si vergognano anche un po’”, spiega Jeannette Seifert-Widmer, che vive a New York da quasi 27 anni.

Ma non è facile decidere di tornare in Svizzera una volta che ci si è stabiliti in un Paese e si è creata una famiglia. Alcune persone vedono il loro passaporto svizzero come una sorta di polizza assicurativa, dice Jeannette Seifert-Widmer. “Per fortuna, pensano, ho ancora una via d’uscita, ovvero un altro passaporto”, dice.

“La Svizzera è un porto sicuro. In tempi di crisi, gli svizzeri all’estero tendono a sentirsi più legati del solito al loro Paese d’origine. Lo notiamo nelle domande che ci vengono poste”, afferma Filippo Lombardi, presidente dell’OSE.