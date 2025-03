Oggi in Svizzera

Sposarsi in Svizzera spesso non è vantaggioso fiscalmente. Le cose potrebbero cambiare.

Ieri il Consiglio degli Stati ha votato in modo risicato a favore dell’introduzione dell’imposizione individuale per i coniugi , che mira a correggere una discriminazione fiscale nei confronti delle coppie sposate.

Le coppie in Svizzera pagano più tasse dopo il matrimonio rispetto alla somma delle loro singole imposte. La tassazione individuale approvata dalla Camera alta oggi dovrebbe quindi rendere più conveniente per le donne in Svizzera tornare a lavorare. “Secondo le stime della Confederazione, se la Svizzera introducesse la tassazione individuale potrebbero essere occupati tra i 10’000 e i 47’000 posti a tempo pieno in più”, scrive il Tages-Anzeiger.

Per non penalizzare le coppie che dispongono di un unico reddito, il Consiglio degli Stati ha apportato alcune modifiche al testo approvato in settembre dal Consiglio nazionale. Uno dei principali aggiustamenti riguarda le deduzioni per i figli, che in futuro potranno essere trasferite tra i genitori.

Il progetto di legge tornerà alla Camera bassa nella sessione estiva, dove potrebbe essere nuovamente modificato. Coloro che si oppongono alla tassazione individuale, in particolare il Centro e l’UDC, stanno pensando di indire un referendum.