Oggi in Svizzera

Oggi il Comitato dei Ministri, che comprende i delegati e le delegate agli affari esteri dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, ha riconosciuto che alcune questioni sono state “risolte a livello federale”, ad esempio colmando lacune legislative. Tra queste, la revisione della legge sul CO2, entrata in vigore il 1° gennaio, che fissa gli obiettivi climatici fino al 2030, e la nuova legge sull’elettricità.

Nell’aprile 2024 la CEDU si è pronunciata a favore dell’associazione Anziane per il clima, ritenendo che la Svizzera abbia violato la Convenzione europea dei diritti umani per non aver protetto la popolazione dai cambiamenti climatici. La Corte di Strasburgo ha poi dichiarato che non sono necessarie ulteriori misure individuali.

Il Dipartimento federale della giustizia ha confermato che la Confederazione ha affrontato le carenze legislative individuate nella sentenza. Tuttavia, la co-presidente delle Anziane per il clima Rosmarie Wydler-Wälti rimane critica: “Le argomentazioni del Consiglio federale non convinceranno il Comitato dei Ministri. La Svizzera deve migliorare la sua politica climatica per porre rimedio a questa violazione dei diritti umani”.

Le autorità elvetiche hanno accolto con favore le conclusioni del Comitato.