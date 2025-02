Oggi in Svizzera

Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Un numero record di persone di nazionalità tedesca residenti all’estero si è registrato per votare nel proprio Paese di residenza. Ciò è dovuto al fatto che, per la prima volta, le persone che desideravano votare hanno potuto inviare la loro richiesta di registrazione al comune di residenza tedesco via e-mail anziché per posta.

Tuttavia, soprattutto nei Paesi non appartenenti all’UE, i documenti di voto sono arrivati troppo tardi. Di conseguenza, la diaspora ha vissuto la stessa esperienza di molti cittadini e cittadine della Confederazione che abitano all’estero che vogliono esprimersi durante votazioni ed elezioni, ma non riescono a causa di tempistiche ristrette. Queste elezioni in Germania, oltretutto, erano anticipate, anche le scadenze erano eccezionalmente brevi.

Questo “deficit” di voti potrebbe aver influenzato i risultati? All’alleanza di sinistra BSW di Sarah Wagenknecht, ad esempio, sono mancati solo 13’400 voti per superare la soglia del 5% ed entrare nel Bundestag. Sarah Wagenknecht sta ora pensando di presentare un ricorso elettorale. Il professore di diritto di Heidelberg Bernd Grzeszick ipotizza “che ci saranno ricorsi da parte dei tedeschi all’estero contro le elezioni“.

Come la Svizzera, anche la Germania sta discutendo l’introduzione di circoscrizioni elettorali estere, come quelle esistenti in Francia e in Italia.