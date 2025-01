Oggi in Svizzera

In Svizzera il tedesco non è una lingua molto diffusa tra francofoni e italiofoni . Eppure è un vero vantaggio quando si tratta di trovare un lavoro.

Molte aziende elvetiche operano in diverse regioni linguistiche del Paese. E cercano personale in grado di lavorare in almeno due lingue nazionali. Nella Confederazione, più di un terzo degli annunci richiede due o più lingue.

Ma reclutare persone bilingue (tedesco e francese) non è un compito facile. Di conseguenza, le agenzie di lavoro temporaneo cercano di creare uno stock di profili disponibili non appena ne incrociano uno. “Le multinazionali e le aziende che operano in diverse regioni della Svizzera hanno una richiesta elevata, così come settori come quello bancario, finanziario e turistico”, spiega Sébastien Katz di Adecco.

Essere poliglotti può avere un impatto anche sul salario. All’Università di Ginevra, François Grin ha studiato il valore del multilinguismo sul mercato del lavoro. “Le persone che usano il tedesco sul lavoro tendono a guadagnare di più”. E poiché il livello di competenze nella Svizzera francese è inferiore a quello richiesto dalle aziende, parlare tedesco sta diventando un vero e proprio vantaggio.