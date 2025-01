Oggi in Svizzera

Karin Keller-Sutter, presidente della Confederazione quest’anno, non ha menzionato esplicitamente gli Stati Uniti o Trump nel suo discorso di apertura del WEF, ma si è opposta alle politiche protezionistiche, affermando: “Il libero scambio ha ridotto la povertà. Sarebbe sbagliato dimenticarlo”.

Sempre al WEF, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato i profondi legami economici tra Stati Uniti ed Europa. Ha osservato che settori come quello aerospaziale e farmaceutico si basano fortemente sulla cooperazione transatlantica, aggiungendo: “Le aziende europee danno lavoro a 3,5 milioni di americani e un altro milione di posti di lavoro americani dipende direttamente dal commercio con l’Europa“.

Il ministro dell’economia svizzero Guy Parmelin ha espresso preoccupazione per il ritiro degli Stati Uniti dall’OMS (di cui leggeremo in dettaglio più in basso), affermando che si tratta della cosa più difficile per la Svizzera e, in ultima analisi, per Ginevra. Parmelin ha dichiarato che l’ambasciata svizzera a Washington sta lavorando per stabilire legami con la nuova amministrazione statunitense. “Abbiamo un’ottima squadra a Washington”, ha detto.