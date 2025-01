Oggi in Svizzera

All’inizio di dicembre, uno studio dell’ONG Trasporto e Ambiente aveva classificato le Ferrovie Federali Svizzere come la seconda migliore compagnia ferroviaria d’Europa. Tuttavia, secondo la Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS, allertata dagli appassionati di treni, la ONG ha commesso un errore nei suoi calcoli. Di conseguenza, l’azienda svizzera è scesa all’undicesimo posto, dietro la francese SNCF e le ferrovie nazionali di Austria, Spagna e Svezia.

Come è stato possibile commettere un tale errore? L’ONG europea spiega di aver basato la sua analisi sui prezzi dei biglietti indicati sul sito web delle FFS. Tuttavia, il prezzo visualizzato per impostazione predefinita è quello dei biglietti con l’abbonamento a metà prezzo, e non il prezzo pieno pagato da chi non ha questo abbonamento. Questo errore fa la differenza, perché i prezzi dei biglietti sono un fattore importante in questo studio comparativo: rappresentano il 25% della valutazione.

Tuttavia, l’ONG desidera rassicurare la popolazione svizzera che non tutto alle FFS è negativo! Victor Thévenet, autore dello studio, sottolinea i punti positivi. In particolare, l’abbonamento metà-prezzo è molto vantaggioso nella Confederazione e molte persone ne possiedono uno. Le ferrovie svizzere continuano inoltre a essere un modello per quanto riguarda la puntualità, afferma l’ONG.