Oggi in Svizzera

I negoziati sono durati mesi e sono stati necessari più di 170 incontri. Ora il pacchetto sulla nuova regolamentazione delle relazioni bilaterali tra la Svizzera e l’UE sta per essere completato. La Commissione europea ha informato gli Stati membri che tutti i principali problemi sono stati risolti a livello tecnico, secondo quanto riporta il gruppo mediatico CH Media.

Tuttavia, una questione non è ancora stata chiarita: quanto è disposta a pagare la Svizzera per l’accesso al mercato unico europeo in futuro? “Oggi si tratta di circa 130 milioni di franchi all’anno. In futuro potrebbero essere circa 350 milioni”, scrive l’Aargauer Zeitung.

Questo tema è la “pièce de résistance” politicamente sensibile e quindi una priorità assoluta. In altre parole, il ministro degli Esteri Ignazio Cassis è ora al lavoro. Non ha molto tempo, perché secondo le informazioni del corrispondente a Bruxelles di CH Media, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen vuole recarsi a Berna il 21 dicembre per suggellare con una cerimonia l’accordo insieme alla presidente della Confederazione Viola Amherd. Almeno questo è il piano.