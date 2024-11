Oggi in Svizzera

Le spie russe starebbero aumentando la loro presenza a Ginevra: diverse grandi antenne sono state installate sui tetti degli edifici diplomatici russi e verrebbero utilizzate a scopo di spionaggio. Secondo un’inchiesta della RTS, le spie russe starebbero conducendo operazioni di intelligence, sabotaggi e tentativi di omicidio da Ginevra. Queste antenne sono state installate senza la necessaria autorizzazione del Cantone.

“Sono chiaramente antenne utilizzate per lo spionaggio. Non sono necessarie per le tradizionali comunicazioni diplomatiche”, ha dichiarato alla RTS lo storico ed esperto di intelligence Adrian Hänni dell’Università di Graz. L’ambasciata russa ha asserito in un comunicato scritto che “respinge fermamente queste accuse e le considera un altro tentativo di demonizzare arbitrariamente la Russia e i russi”. Il personale diplomatico “si sta concentrando esclusivamente sul compito di mantenere una cooperazione costruttiva con le autorità del Paese ospitante nelle attuali difficili circostanze”.

Tuttavia, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) sostiene il contrario: i rapporti ufficiali affermano che un terzo dei diplomatici russi in carica è in realtà impegnato nello spionaggio. Si tratta di quasi 80 persone. Dall’inizio della guerra in Ucraina, i Paesi europei hanno dato un giro di vite alle spie russe. Hanno espulso più di 600 diplomatici accusati di spionaggio. In Svizzera, non ci sono notizie ufficiali di espulsioni di personale diplomatico. Il SIC lavora più dietro le quinte, dice il suo direttore, Christian Dussey.