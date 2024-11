Oggi in Svizzera

La scorsa settimana le relazioni tra la Svizzera e l’UE sono state al centro di numerose e accese discussioni. In un vivace dibattito televisivo, l’ambasciatore dell’UE in Svizzera Petros Mavromichalis ha accusato la Confederazione di fare del “cherry picking” con la legislazione europea. Un punto chiave del contenzioso è l’immigrazione: la Svizzera vuole applicare restrizioni più severe, ma ciò sarebbe in contrasto con l’accordo sulla libera di circolazione delle persone con l’UE.

Come sottolinea il quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung (NZZ), la libertà di circolazione è reciproca, ma per ogni 11 cittadini dell’UE che si trasferiscono in Svizzera, solo uno svizzero si trasferisce nell’UE. L’anno scorso, 64’000 persone si sono trasferite nella Confederazione dall’Unione, principalmente dai tre maggiori Paesi confinanti (Italia, Francia e Germania) da cui proviene anche la maggior parte della manodopera straniera. Per contro, solo 5’800 cittadine e cittadini svizzeri sono partiti per l’UE o i Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).

Tuttavia, queste cifre vanno prese con le pinze. I dati sull’immigrazione in Svizzera sono dettagliati, ma quelli sul numero di coloro che si trasferiscono all’estero dalla Confederazione includono solo le persone che cancellano la loro residenza permanente in Svizzera. Chi rimane registrato o si reca all’estero sporadicamente non figura nelle statistiche.