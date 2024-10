Oggi in Svizzera

Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved

Un gruppo di cinque turisti svizzeri era seduto sulla terrazza di un caffè nella città di Djanet, nel sud-est dell’Algeria, quando una di loro è stata aggredita da un uomo. Armato di un’arma da taglio, avrebbe tranciato la gola alla turista svizzera. La donna è deceduta in ospedale.

Secondo le fonti locali di un altro media francese, Le Figaro, l’aggressore avrebbe gridato “Allah Akbar” prima di commettere il crimine. È stato poi bloccato dalla gente del posto.

Per le autorità locali, tuttavia, si è trattato di un “atto isolato attribuibile a uno squilibrato”. Queste informazioni provengono dai contatti di Mohamed Hamdaoui, un rappresentante algerino-svizzero eletto a Bienne, originario di questa regione del Sahara algerino. Il deputato non si fida molto di questa versione. Le autorità algerine non hanno ancora commentato la vicenda.

L’omicidio arriva in un momento in cui il Paese vuole rilanciare il suo settore turistico, osserva il Blick. Djanet è considerato il gioiello turistico della regione. Sul suo sito web, il DFAE sconsiglia di recarsi in alcune province algerine, tra cui Djanet, a causa dell’aumento del rischio di “essere vittima di rapimenti o azioni terroristiche”.