Oggi in Svizzera

Il “rapporto Gaillard” è stato presentato alla fine di settembre. Si tratta di un piano di risparmio che prevede numerosi interventi sulla spesa federale al fine di eliminare il deficit strutturale del bilancio svizzero. La responsabile è la ministra delle finanze Karin Keller-Sutter (foto).

Domenica, la SonntagsZeitung ha esaminato in dettaglio una delle 60 proposte che il Consiglio federale vuole attuare: la fine di un metodo popolare – e, per alcuni, il solo – di ottimizzare le tasse. Questa voce del piano di risparmi è suscettibile di mettere contro il rapporto Gaillard anche i partiti borghesi.

Il punto in questione riguarda la previdenza privata, il cosiddetto terzo pilastro, facoltativo, della previdenza vecchiaia elvetica. Il denaro versato in questi conti vincolati è deducibile dalle tasse – e dovrebbe rimanere tale anche in futuro. Tuttavia, coloro che ritireranno questi beni alla pensione saranno tassati più pesantemente. Ciò significherebbe che la classe media, in particolare, non sarebbe più incentivata ad assumersi la responsabilità della propria previdenza vecchiaia tramite il terzo pilastro. “Attacco alla classe media”, ha titolato il domenicale.

Ieri i principali partiti hanno comunicato le loro opinioni in merito. Tutti i partiti di centro-destra vedono la necessità di una correzione e vogliono intervenire se il piano di austerità arriverà in Parlamento.

Che cosa significa? Il fulcro della strategia del Consiglio federale era quello di portare l’intero pacchetto in Parlamento, se possibile, come decreto generale, per evitare dibattiti sulle singole misure. Ora questo non sembra più possibile. Il pacchetto difficilmente sopravviverà nella sua forma attuale. Il legislativo probabilmente lo aprirà e lo scomporrà nelle sue singole parti.