Oggi in Svizzera

La capsula per il suicidio “Sarco” è stata al centro dell’attenzione in Svizzera nel mese di luglio, dopo che diversi Cantoni ne avevano vietato l’uso. Oggi, il Consiglio federale si è espresso per la prima volta sulla capsula, classificandola come “non conforme alla legge”. In primo luogo, per questioni di sicurezza: secondo la legge federale, i prodotti non devono mettere in pericolo le persone. In secondo luogo, l’uso dell’azoto viola la legge sui prodotti chimici.

Ma, a poche ore dalla presa di posizione governativa, si è diffusa una notizia esplosiva: nel cantone di Sciaffusa, una persona si è tolta la vita con “Sarco”. Secondo la Radiotelevisione della Svizzera tedesca SRF, la Procura è stata informata nella prima serata di ieri del fatto che in una capanna nella foresta di Merishausen è avvenuto un suicidio effettuato tramite la capsula. Secondo diversi media, la donna morta sarebbe una 64enne statunitense. La polizia sciaffusana ha arrestato diverse persone.

“Sarco” è stata inventata da un medico australiano. Premendo un pulsante dall’interno, si riempie con una grande quantità di azoto. Il suicidio con questa modalità è pubblicizzato come una morte economica e indolore.