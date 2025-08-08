Oggi in Svizzera

Un colonnello dell’esercito svizzero è stato sospeso e richiamato in patria.

Un colonnello dell’esercito svizzero è stato sospeso e richiamato dal suo incarico all’estero. Secondo un’inchiesta della Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF, è sospettato di aver trasmesso informazioni alla Russia.

L’uomo è un collaboratore di lunga data del Dipartimento federale della difesa (DDPS), con 20 anni di servizio e incarichi importanti all’estero. Al momento del richiamo, lavorava a Vienna presso la delegazione svizzera all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Secondo la SRF, il colonnello avrebbe consegnato un documento alla Russia nell’estate del 2024. Nel suo ambiente professionale, la sanzione è oggetto di critiche: si tratterebbe di un documento che sarebbe stato comunque distribuito a breve a tutti i membri dell’OSCE. Il DDPS non ha voluto confermare la natura delle accuse per motivi di protezione della personalità.

La giustizia militare ha aperto un’inchiesta, non diretta contro una persona specifica, ma volta a chiarire i fatti. Un procedimento penale sarà avviato solo in presenza di “sospetti sufficienti di un comportamento penalmente rilevante”, ha spiegato il DDPS.