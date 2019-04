Mercoledì è sceso in campo il governo federale precisando con comunicato e un'ordinanza di aver messo a punto un monitoraggio nazionale, di aver previsto le basi legali per calcolare i valori limiti delle antenne, e di voler aiutare i cantoni, forse per disinnescare la reazione a catena anti 5G che si sta propagando.

Il Giura si allinea così a Vaud e Ginevra. Anche in Ticino, dove la prima antenna dovrebbe essere installata in autunno, è in discussione una moratoria.

"Questa notte a mezzanotte Swisscom ha attivato la propria rete 5G in 102 siti ripartiti in 54 località tra cui Coira, Davos, Zurigo, Berna, Basilea, Ginevra e Losanna", indica un comunicato dell'azienda che è all'opera nelle grandi città, nelle aree turistiche e nelle regioni rurali.

Sunrise aveva comunicato a inizio aprile di aver messo in funzione la sua rete 5G in 150 località elvetiche con una copertura tra l'80 e il 98% della popolazione. Mercoledì è il turno di Swisscom.

L'azienda di telecomunicazioni Swisscom ha annunciato mercoledì di aver messo in servizio la sua rete 5G in Svizzera su un centinaio di siti. Entro la fine dell'anno il gigante delle telecomunicazioni prevede di coprire tutto il paese con la tecnologia di comunicazione mobile di ultima generazione. I primi apparecchi compatibili saranno disponibili sul mercato nei prossimi mesi.

5G "a tutto regime" mentre crescono anche i dubbi
17 aprile 2019 - 21:22