La Confederazione non sembra da parte sua comunque voler intervenire nel settore. Il Consiglio federale non ha giuridicamente alcuna possibilità di influenzare l'acquisto di componenti di reti da un fornitore straniero.

In Svizzera ad aver scelto Huawei per la sua rete 5G è Sunrise. Swisscom ha optato per svedese Ericsson e Salt per la finlandese Nokia. Swisscom si affida peraltro ai componenti del gruppo cinese per la sua rete fissa.

Concretamente, gli americani temono che le aziende possano deliberatamente installare backdoor nei loro componenti, vale a dire "porte sul retro" segrete che permettano di aggirare le difese di un sistema informatico. Huawei viene in tal senso ritenuta in grado di farlo, in quanto molto vicina al governo cinese: questo sebbene l'impresa abbia sempre respinto le accuse.

La creazione in Svizzera di una rete di telefonia mobile 5G con il concorso del gruppo cinese Huawei non piace al governo americano: attraverso l'ambasciata di Berna l'esecutivo di Donald Trump è intervenuto presso il Consiglio federale.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La rete mobile 5G svizzera che non piace agli americani 17 marzo 2019 - 20:54 La creazione in Svizzera di una rete di telefonia mobile 5G con il concorso del gruppo cinese Huawei non piace al governo americano: attraverso l'ambasciata di Berna l'esecutivo di Donald Trump è intervenuto presso il Consiglio federale. Contattato da giornale domenicale "SonntagsZeitung" il Dipartimento federale degli affari esteri ha confermato che "sul tema vi sono stati scambi a livello diplomatico". Stando al domenicale Washington esorta alleati e amici degli Usa a garantire la sicurezza della rete 5G, evitando fornitori sotto il controllo di stati stranieri. Obiettivo: limitare spionaggio e attacchi cibernetici. Concretamente, gli americani temono che le aziende possano deliberatamente installare backdoor nei loro componenti, vale a dire "porte sul retro" segrete che permettano di aggirare le difese di un sistema informatico. Huawei viene in tal senso ritenuta in grado di farlo, in quanto molto vicina al governo cinese: questo sebbene l'impresa abbia sempre respinto le accuse. In Svizzera ad aver scelto Huawei per la sua rete 5G è Sunrise. Swisscom ha optato per svedese Ericsson e Salt per la finlandese Nokia. Swisscom si affida peraltro ai componenti del gruppo cinese per la sua rete fissa. La Confederazione non sembra da parte sua comunque voler intervenire nel settore. Il Consiglio federale non ha giuridicamente alcuna possibilità di influenzare l'acquisto di componenti di reti da un fornitore straniero.