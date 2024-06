Nuova allerta meteo in Romandia

Ginevrini e vodesi dovranno guardare la partita tra Svizzera e Italia a casa. Un'allerta meteo ha spinto i due Cantoni a sospendere le autorizzazioni per tutte le manifestazioni previste negli spazi pubblici.

A causa delle condizioni meteo eccezionali previste nel pomeriggio, con fenomeni tempestosi e violenti, diversi cantoni hanno emesso avvisi su Alertswiss. Ginevra e Vaud hanno annullato tutte le autorizzazioni per manifestazioni previste in spazi pubblici.

A pubblicare più recentemente un avviso sulla piattaforma di allarme della Confederazione è stato il cantone di Basilea Campagna, nel quale le persone vengono invitate a non andare nelle foreste e a evitare aree aperte, alberi e torri. I canali di scolo devono essere mantenuti liberi in modo che l’acqua piovana possa defluire e gli oggetti come i mobili da giardino devono essere messi in sicurezza a causa delle violente raffiche di vento previste.

Avvisi simili erano stati emessi in precedenza nei cantoni di Argovia, Ticino, Ginevra, Vaud, Neuchâtel e Giura. Ginevra ha annunciato in mattinata l’annullamento di tutte le autorizzazioni per manifestazioni previste in spazi pubblici a partire dalle 14.00 di sabato.

In un comunicato è stato spiegato che raffiche di vento fino a 100 km/h, grandine, fulmini e abbondanti precipitazioni “sono altamente probabili”. “La sicurezza di diverse manifestazioni non potrà essere garantita e gli assembramenti di persone farebbero correre rischi ai partecipanti”, si legge ancora nella nota.

Anche il Cantone di Vaud ha vietato tutti gli eventi all’aperto sabato pomeriggio e sera. Inoltre, sconsiglia vivamente uscite in barca nell’alto Lemano. In un comunicato diramato nel pomeriggio la polizia cantonale ha spiegato che i servizi meteorologici prevedono una situazione eccezionale per il pomeriggio di sabato. Anche qui, come nel cantone di Ginevra, sono previsti venti con velocità superiori a 100 km/h, oltre a fulmini, grandine e pioggia intensa. Il Cantone consiglia inoltre alle persone di evitare, se possibile, viaggi e di non andare nei boschi o nei parchi.

Nella Svizzera orientale, i sentieri e le piste ciclabili nelle zone del Reno saranno chiusi da sabato sera a causa del previsto innalzamento del livello delle acque del fiume. Le persone sono state invitate a non rimanere vicino al corso d’acqua.

Anche le autorità vallesane mettono in guardia da inondazioni e colate detritiche negli affluenti del Rodano, per il quale è anche stato previsto un ulteriore innalzamento del livello. Hanno invitato le persone ad astenersi dal fare foto e video di fiumi in piena e a evitare di mettersi in pericolo.

