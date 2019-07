La stessa stazione di servizio è stata presa di mira più volte dai rapinatori e nel 2016 la commessa è stata addirittura presa per breve tempo in ostaggio.

Gli inquirenti sono alla ricerca di testimoni per risalire all'autore del colpo che da un primo identikit viene descritto come un uomo di corporatura normale con capelli castani lunghi fino al collo, alto tra 1,7 e 1,8 metri, vestito con pantaloncini e un giubbino di pelle scura.

Poco dopo le 9.30 un uomo è entrato nel negozio Piccadilly con annesse pompe di benzina in Via Marcetto a Novazzano (Mendrisio) e ha minacciato con un taglierino la cassiera, facendosi consegnare il denaro. Il malvivente è quindi fuggito in bicicletta in direzione dell'Italia.

