Nemmeno la marmellata Hero sarà più Made in Switzerland

Circa 40 posti di lavoro verranno soppressi. ©Keystone

Dopo Sugus, Toblerone e Lindt, anche l'azienda di Lenzburg trasferisce la produzione all'estero, in questo caso in Spagna.

Generazione di svizzeri hanno spalmato sul pane la marmellata Hero, fondato più di un secolo fa a Lenzburg, nel canton Argovia. I suoi abitanti dovranno però ora rinunciare al profumo di questa prelibata conserva. Hero delocalizzerà infatti la produzione in Spagna e sopprimerà 40 posti di lavoro.

Il direttore di Hero Svizzera Frederic Haas commenta che la metà del volume prodotto in Svizzera è comunque destinato ai mercati europei, come la Spagna e l’Italia. E, con un franco svizzero sempre più forte, questi prodotti diventano troppo cari per l’esportazione.

Hero è rappresenta uno dei molti marchi elvetici a lasciare il Paese. La stessa sorte è stata decisa anche per il cioccolato Toblerone, fabbricato ora in Slovacchia, o ancora Lindt, le caramelle Sugus e tanti altri prodotti iconici svizzeri prodotti ormai interamente, o in parte, all’estero.

Ma oggi l’industria alimentare svizzera può ancora rivaleggiare con l’estero? Per Karolla Krell Zbinden, della Federazione Industrie Alimentari Svizzere, i costi sono molto alti. “In rapporto all’Unione Europea, il nostro partner principale, siamo svantaggiati. Ciò nonostante, il nostro patrimonio culinario ha ancora un futuro roseo, ma serve maggiore sostegno politico”.

