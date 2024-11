Nel 2023 c’è stato un record di trapianti di organi in Svizzera

Keystone / Martial Trezzini

Sono 661 le persone ricoverate nel 2023 in Svizzera per ottenere un organo. Una cifra ch risulta essere in aumento del 20% rispetto al 2022.

2 minuti

Keystone-ATS

Record di trapianti nel 2023: 661 persone sono state ricoverate per ottenere un organo, il 20% in più rispetto ai tre anni precedenti. Lo rende noto oggi l’Ufficio federale di statistica (UST), precisando che quelli di rene sono di gran lunga i più praticati (372 casi), seguiti da quelli di fegato (138), di polmone (69) e di cuore (63).

Due terzi dei beneficiari erano di sesso maschile e lo era anche la maggioranza dei donatori deceduti (61%), indica l’UST in una nota. Viceversa, due terzi delle persone che hanno donato un rene da vive erano donne. Gli uomini sono più spesso colpiti delle donne da malattie che possono rendere necessario un trapianto: quelle più frequenti sono l’insufficienza cardiaca, la cirrosi, le malattie polmonari ostruttive croniche e le insufficienze renali.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Trapianto d’organi, il consenso presunto solo dal 2026 Questo contenuto è stato pubblicato al Il modello del consenso presunto per la donazione di organi dovrà aspettare almeno il 2026 per poter entrare in vigore. Si attende la disponibilità dell’identità elettronica necessaria per iscriversi nel registro dei donatori. Di più Trapianto d’organi, il consenso presunto solo dal 2026

Per quanto riguarda la tempistica, i trapianti di rene hanno necessitato in media di una degenza di 12 giorni. Gli altri trapianti hanno richiesto una presa a carico molto più lunga: 29 giorni per il fegato, 44 giorni per il polmone, 50 giorni per il cuore, prosegue l’UST.

Nell’anno in rassegna, la proporzione di pazienti riammessi in ospedale a meno di un anno dal trapianto variava dal 62% per i trapianti di rene all’89% per i trapianti di cuore. Le cause sono state il fallimento o il rigetto del trapianto in circa il 15% dei casi in media per i trapianti di cuore, rene e fegato e nel 26% dei casi per i trapianti di polmone.

Nel 2022 ogni trapianto di cuore o polmone è costato in media oltre 250’000 franchi. Il costo unitario medio dei trapianti di fegato è stato di 232’000 franchi, mentre quello di rene di 70’000 franchi. Complessivamente i trapianti sono costati 76 milioni di franchi, conclude l’UST.