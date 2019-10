Determinante per la dinamica del ghiaccio però è stato il caldo estivo, in particolare alla fine di giugno e fine luglio. L'abbondante neve si è sciolta in breve tempo e il fenomeno è stato seguito dalla fusione dei ghiacciai, proseguita fino all'inizio di settembre.

Il volume dei ghiacciai svizzeri è diminuito del 10% 15 ottobre 2019 - 21:06 I ghiacciai svizzeri hanno perso oltre il 10% del loro volume negli ultimi cinque anni. Una tale perdita di massa glaciale non era ancora stata osservata nelle serie di dati da oltre un secolo. Lo indica l'Accademia svizzera di scienze naturali (scnat). Il bilancio è stato fornito dalla Commissione di esperti della criosfera (CEC) della stessa scnat, cui competono la misura delle variazioni e la documentazione dei cambiamenti dei ghiacciai, delle coperture nevose e dei suoli ghiacciati in modo temporaneo o perenne (permafrost). Per il bilancio della massa dei ghiacciai, la CEC ne considera 20. Nel solo 2019 le perdite di massa glaciale "hanno raggiunto livelli record" corrispondenti a circa il 2% del totale, scrive la scnat. Il dato sorprende perché la copertura nevosa, che in teoria alimenta la formazione dei ghiacciai, dell'inverno 2018-2019 (che gli esperti definiscono come il periodo da novembre ad aprile) "è stata superiore e persino nettamente superiore alla media" a seconda delle regioni. In vari settori dei Grigioni, ad esempio, alla metà di gennaio è stata misurata una quantità di neve come mai prima in questo periodo. Anche maggio si è rivelato nevoso: lo spessore del manto bianco in alta quota alla fine del mese era di due-tre volte superiore alla media pluriennale. Determinante per la dinamica del ghiaccio però è stato il caldo estivo, in particolare alla fine di giugno e fine luglio. L'abbondante neve si è sciolta in breve tempo e il fenomeno è stato seguito dalla fusione dei ghiacciai, proseguita fino all'inizio di settembre.