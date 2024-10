Musica classica per evitare la creazione di folle in stazione

Altri sviluppi Sulla strada più cara della Svizzera torna una panetteria Questo contenuto è stato pubblicato al Sulla Bahnhofstrasse di Zurigo - una delle strade più care della Svizzera, se non la più costosa in assoluto, in cui dominano ormai i marchi internazionali - torna a fare capolino una panetteria-pasticceria artigianale. Di più Sulla strada più cara della Svizzera torna una panetteria

WWF: "In 50 anni i vertebrati selvatici sono calati del 73%"

In 50 anni, dal 1970 al 2020, c'è stato un calo del 73% della dimensione media delle popolazioni globali di vertebrati selvatici oggetto di monitoraggio. Lo sostiene il "Living Planet Report (Lpr) 2024" del Wwf.

BNS: "Il contante rimane accettato, ma banche e Posta facciano la loro parte"

Il denaro rimane ampiamente accettato e molto apprezzato dalle aziende, ma per far sì che la situazione rimanga tale tutti gli operatori coinvolti - banche, Posta e altre imprese di trattamento di monete e banconote - devono fare la loro parte.

All'Università di Ginevra scoperta molecola per ridurre gli effetti collaterali degli oppioidi

Una molecola in grado di ridurre gli effetti collaterali degli oppioidi che potrebbe rivelarsi più efficace dei trattamenti attualmente in uso. È quanto scoperto da ricercatori dell'Università di Ginevra (UNIGE).

Secondo il Governo elvetico le vittime di violenza vanno aiutate di più

Le persone oggetto di violenza domestica o sessuale devono poter beneficiare di un aiuto rapido e efficiente, soprattutto a livello medico e psicologico, nonché poter accedere gratuitamente alla documentazione medico-legale.

CF: Germania esporti armi prima in Ucraina, poi in Svizzera

La Germania, contrariamente a quanto stabilito da Berna e Berlino in un primo tempo, non fornirà missili anticarro guidati a spalla RGW90 alla Svizzera il prossimo anno, ma solo nel 2026. Questo materiale bellico nel 2025 andrà in Ucraina.

Il regista Claude Barras nominato per un Premio del cinema europeo

Il regista vallesano Claude Barras è nominato per un Premio del cinema europeo nella categoria film d'animazione. La sua pellicola "Sauvages" è in lizza con altre quattro opere, indica in una nota odierna la European Film Academy.

Svizzera presto rifugio fiscale per le e i contribuenti britannici benestanti?

La Svizzera potrebbe diventare un rifugio fiscale per gli abitanti del Regno Unito che subiranno presto la fine di uno speciale regime di imposizione forfettaria detto "non-dom", con importanti effetti anche sulle tasse di successione.

A febbraio si vota sull'iniziativa per la responsabilità ambientale

Il prossimo 9 febbraio popolo e Cantoni saranno chiamati alle urne per un solo oggetto, l'iniziativa popolare "Per un'economia responsabile entro i limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)".