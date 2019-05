Sciaffusa pare peraltro predestinata a fare da apripista perché ha una topografia ideale per il bus elettrico", osserva il direttore dell'azienda dei trasporti cittadina VBSHLink esterno Bruno Schwager. "Tutte le nostre linee compiono un grande 8, passando sempre per il centro".

L'obiettivo del Comune è dunque sostituire l'intera flotta, poiché "la mobilità elettrica nei trasporti pubblici ha un senso economico solo se l'infrastruttura per la ricarica delle batterie può essere utilizzata per molti mezzi", spiega il municipale Daniel Preisig.

L'ultima parola spetterà ai cittadini, che presto vedranno l'Elektrobus circolare per le strade. Se il prossimo autunno voteranno sì, ne saranno acquistati 50 in pochi anni.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sciaffusa presenta il suo autobus elettrico 03 maggio 2019 - 22:55 È stato presentato venerdì a Sciaffusa il primo esemplare di una flotta di autobus elettrici a batteria, con i quali la città vorrebbe sostituire gli attuali veicoli diesel. Un investimento da 58 milioni di franchi per una prima svizzera che, assicurano le autorità, farà bene all'ambiente ma anche alle finanze. L'ultima parola spetterà ai cittadini, che presto vedranno l'Elektrobus circolare per le strade. Se il prossimo autunno voteranno sì, ne saranno acquistati 50 in pochi anni. L'obiettivo del Comune è dunque sostituire l'intera flotta, poiché "la mobilità elettrica nei trasporti pubblici ha un senso economico solo se l'infrastruttura per la ricarica delle batterie può essere utilizzata per molti mezzi", spiega il municipale Daniel Preisig. Sciaffusa pare peraltro predestinata a fare da apripista perché ha una topografia ideale per il bus elettrico", osserva il direttore dell'azienda dei trasporti cittadina VBSH Bruno Schwager. "Tutte le nostre linee compiono un grande 8, passando sempre per il centro". Il punto perfetto per la stazione di ricarica. Dove ai nuovi veicoli basterà fermarsi 3 minuti. A fornire veicoli, accumulatori e mezzi di ricarica sarà un'azienda spagnola che ha già tra le sue clienti Madrid, Londra e Amburgo. L'investimento iniziale è grande, ma secondo le proiezioni già dall'undicesimo anno gli autobus elettrici risultano meno cari di una flotta diesel. Immediati, invece, i vantaggi sul piano ambientale e dell'inquinamento fonico.