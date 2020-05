Il Governo svizzero, da parte sua, deciderà mercoledì sui prossimi passi da compiere per uscire dalla crisi causata dal coronavirus. Per il momento, però, se ciò riguarderà anche il settore della ristorazione.

Per l'epidemiologo Christian Althaus, che fa parte della task-force Covid-19, è però troppo presto: "È senza dubbio più sensato continuare a usare prudenza e allentare con cautela. Ora siamo in una prima fase e bisogna vedere se si riuscirà a mantenere bassi i contagi e a prevenire un'impennata".

Casimir Platzer, presidente di Gastrosuisse, l'associazione ombrello del settore, chiede ora al Governo di allentare un po' le misure: "In Austria la distanza è di un metro. Da noi due. E per molti esercizi il limite di quattro persone per tavolo è un problema. Per non parlare della chiusura entro mezzanotte".

I clienti, inoltre, non sembrano aver così fretta di tornare ad assaggiare un pasto in un ristorante. Molti comuni sono venuti incontro agli esercizi pubblici, ad esempio permettendo loro di ingrandire la superficie delle terrazze.

Due metri tra i tavoli e non più quattro persone per tavolo: le misure di sicurezza per proteggersi dal coronavirus stanno mettendo a dura prova i ristoranti. Il numero di coperti è stato in molti casi diviso per due e a volte i proprietari si chiedono se il santo vale la candela. Alcuni esercizi pubblici hanno infatti riaperto e già chiuso.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Nei ristoranti svizzeri il bicchiere è mezzo vuoto 23 maggio 2020 - 20:52 I ristoranti in Svizzera sono riaperti da meno di due settimane e c'è già chi chiede un allentamento delle misure di protezione. Due metri tra i tavoli e non più quattro persone per tavolo: le misure di sicurezza per proteggersi dal coronavirus stanno mettendo a dura prova i ristoranti. Il numero di coperti è stato in molti casi diviso per due e a volte i proprietari si chiedono se il santo vale la candela. Alcuni esercizi pubblici hanno infatti riaperto e già chiuso. I clienti, inoltre, non sembrano aver così fretta di tornare ad assaggiare un pasto in un ristorante. Molti comuni sono venuti incontro agli esercizi pubblici, ad esempio permettendo loro di ingrandire la superficie delle terrazze. Casimir Platzer, presidente di Gastrosuisse, l'associazione ombrello del settore, chiede ora al Governo di allentare un po' le misure: "In Austria la distanza è di un metro. Da noi due. E per molti esercizi il limite di quattro persone per tavolo è un problema. Per non parlare della chiusura entro mezzanotte". Per l'epidemiologo Christian Althaus, che fa parte della task-force Covid-19, è però troppo presto: "È senza dubbio più sensato continuare a usare prudenza e allentare con cautela. Ora siamo in una prima fase e bisogna vedere se si riuscirà a mantenere bassi i contagi e a prevenire un'impennata". Il Governo svizzero, da parte sua, deciderà mercoledì sui prossimi passi da compiere per uscire dalla crisi causata dal coronavirus. Per il momento, però, se ciò riguarderà anche il settore della ristorazione. I dettagli nel servizio del TG: