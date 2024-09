Merci attraverso le Alpi, la gomma cresce più della ferrovia

Nel primo semestre, il numero di camion che hanno attraversato le Alpi sulle strade svizzere è cresciuto del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo quasi il mezzo milione di transiti.

Nello stesso periodo il volume di merci trasportate per ferrovia è aumentato dell’1,3%, riferisce oggi l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) in una nota, aggiungendo che per il trasporto su rotaia si profilano tempi grami.

La quota di merci passate sui binari è leggermente diminuita (-0,5%) e nei primi sei mesi dell’anno ha rappresentato il 72,3% del totale. Questa dinamica si spiega con la diminuzione delle capacità alla galleria di base del San Gottardo in seguito al deragliamento, al suo interno, di un treno merci nell’agosto del 2023. Il traffico attraverso l’infrastruttura è tornato normale lo scorso 2 settembre.

La diminuzione della quota su rotaia rischia di continuare, teme l’UFT. Cantieri in Italia e Germania sulle linee di accesso alla Nuova ferrovia transalpina (NTFA, che comprende i due assi del Lötschberg-Sempione e del San Gottardo-Monte Ceneri), già in parte aperti nei primi messi dell’anno, da questa estate e per il prossimo futuro “causeranno un notevole calo del traffico ferroviario”, si legge nel comunicato.

Su gomma e rotaia nella prima metà dell’anno attraverso le Alpi sono state trasportate complessivamente 19,6 milioni di tonnellate di merci, pari a un aumento di 360’000 tonnellate (+1,9%) rispetto allo stesso periodo del 2023.

Per ferrovia, sull’asse del San Gottardo il volume di merci è diminuito del 7,2% (calo da imputare all’incidente dell’agosto 2023), mentre su quello del Lötschberg ha registrato una marcata progressione (+23%). Su strada l’aumento dei trasporti ha interessato principalmente il San Gottardo (+5,2%) e il Gran San Bernardo (VS/I, +18,7%); il traffico è invece diminuito al San Bernardino (GR) e al Sempione (VS/I). Complessivamente i camion che hanno attraversato la Svizzera da nord a sud e viceversa nei primi sei mesi sono stati 480’000. Come noto, secondo la legge di applicazione dell’iniziativa delle Alpi, solo un massimo di 650’000 camion sono autorizzati a farlo ogni anno.

La crescita economica in Europa dall’inizio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022 “si è notevolmente indebolita”, sottolinea l’UFT. In condizioni di maggiore espansione economica, il flusso globale di merci attraverso le Alpi sarebbe più consistente.

