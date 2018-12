Per aumentare la capacità della A2 tra Lugano e Mendrisio, si prevede una trasformazione della corsia di emergenza in terza corsia dinamica, da aprire al traffico quando necessario.

Una nuova galleria per aumentare la capacità dell'A2 07 dicembre 2018 - 20:50 Un nuovo tunnel sotto il monte San Salvatore è la soluzione allo studio per permettere l'allargamento delle attuali gallerie e potenziare la capacità di traffico dell'autostrada A2 tra Mendrisio e Lugano. Un progetto dal costo di oltre 900 milioni di franchi, la cui realizzazione sarà di competenza federale, poiché parte della rete delle strade nazionali. Alla fine dei lavori, la terza canna potrebbe però essere connessa alla viabilità locale. I lavori riguarderanno anche la vicina galleria di San Nicolao, tra Maroggia e Bissone. Dopo l'approfondimento di queste tratte, che sono le più complesse, nei prossimi mesi si passerà allo studio di quelle a cielo aperto, spiega l'Ufficio federale delle strade USTRA. Per aumentare la capacità della A2 tra Lugano e Mendrisio, si prevede una trasformazione della corsia di emergenza in terza corsia dinamica, da aprire al traffico quando necessario. L'intero progetto andrà sottoposto al Consiglio federale e al Parlamento verso la fine del 2021; il cantiere vero e proprio potrebbe vedere la luce verso il 2030 e durare una decina d'anni.