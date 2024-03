Matrimoni tra minori, giro di vite in vista in Svizzera

Dal 2013 in Svizzera i matrimoni tra minorenni sono vietati, ma succede ancora che alcuni giovani si sposino durante le vacanze estive nel loro Paese d'origine. Keystone/EPA

In futuro, i matrimoni potranno essere dichiarati nulli da un tribunale fino ai 25 anni di uno dei due coniugi che ha contratto matrimonio da minorenne. È quanto prevede un progetto del Governo approvato martedì all'unanimità dal Consiglio degli Stati.

Attualmente, la causa di nullità dei matrimoni con minorenni decade quando il coniuge minore compie 18 anni. Con le modifiche di legge adottate martedì dalla Camera dei Cantoni, il termine della sanatoria sarà posticipato al compimento dei 25 anni affinché i diretti interessati e le autorità abbiano più tempo per far dichiarare nullo il matrimonio.

Dal 2013 in Svizzera i matrimoni tra minorenni sono vietati. In altri Paesi, come l’Italia e la Scozia, il limite di età è più basso, ha dichiarato il socialista zurighese Daniel Jositsch.

Ci sono anche casi inaccettabili di giovani ragazze di 12 o 14 anni che si sposano. Il giudice deve quindi essere in grado di chiarire la situazione in questione. “Bisogna concedere un certo lasso di tempo a chi si trova in una situazione del genere per potersi esprimere liberamente”, ha spiegato.

Matrimoni all’estero

Le unioni con minori non sono più possibili in Svizzera dal 2013. La revisione riguarda quindi i matrimoni contratti all’estero. Il progetto del Governo, che dopo il sì del Consiglio degli Stati dovrà ora passare al vaglio del Camera bassa, introduce due situazioni in cui il matrimonio non sarà riconosciuto.

Una riguarda i matrimoni con una persona di età inferiore ai 16 anni. L’altra concerne i matrimoni con un minore quando uno dei coniugi è residente in Svizzera. Questa disposizione mira in particolare a prevenire i matrimoni in cui i minori residenti in Svizzera si sposano nel Paese d’origine della famiglia durante le vacanze estive.

Previste due eccezioni

Alcuni matrimoni potranno essere mantenuti in via eccezionale, caso per caso. L’unione rimarrà valida se il coniuge in questione “è ancora minorenne e il giudice giunge alla conclusione che interessi preponderanti dello stesso impongono il proseguimento del matrimonio oppure è divenuto maggiorenne e il giudice giunge alla conclusione che esprima la sua libera volontà di mantenere il vincolo coniugale”. Tali eccezioni valgono anche per le unioni domestiche registrate.

L’esponente del Centro Marianne Binder-Keller si è chiesta, tuttavia, quale interesse prevalente potrebbe essere in gioco nel caso di un coniuge ancora minorenne per mantenere il matrimonio. “Fino a che punto il minore è libero di decidere, dato il contesto familiare? Spera che il Consiglio nazionale corregga questo punto”, ha affermato.

