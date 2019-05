Le autorità cittadine e scolastiche hanno deciso di portare a termine la tradizionale sfilata per le strade di Coira "nella consapevolezza che circa 2'800 tra bambini e ragazzi e diverse migliaia di genitori erano in città, - si legge in un comunicato odierno del Comune di Coira - si è concluso che una comunicazione tranquilla e ordinata non sarebbe stata possibile. Pertanto, è stato deciso di proseguire il corteo allo scopo di evitare un allarmismo generale e una crescente confusione che avrebbero coinvolto migliaia di persone, compresi bambini piccoli".

"Non ci sono parole per esprimere il dolore", ha detto il municipale della città di Coira Patrik Degiacomi, che stamattina insieme al sindaco, Urs Marti, e all'altro municipale Tom Leibundgut, ha incontrato i media per riferire sulla disgrazia. Si tratterebbe del primo incidente mortale avvenuto durante la giornata della Maiensässfahrt, una tradizione iniziata nel 1854 nella capitale grigionese e che sempre vissuta e attesa con trepidazione dagli allievi ma non solo.

Maiensässfahrt Coira in lutto per la morte di uno scolaro durante una tradizionale passeggiata

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Coira in lutto per la morte di uno scolaro durante una tradizionale passeggiata 24 maggio 2019 - 15:14 Una grave disgrazia è avvenuta giovedì pomeriggio durante la Maiensässfahrt (salita scolastica ai pascoli maggenghi) di Coira, una tradizione della capitale grigionese. Uno scolaro 14enne è morto dopo essere precipitato per circa 200 metri da un dirupo. "Non ci sono parole per esprimere il dolore", ha detto il municipale della città di Coira Patrik Degiacomi, che stamattina insieme al sindaco, Urs Marti, e all'altro municipale Tom Leibundgut, ha incontrato i media per riferire sulla disgrazia. Si tratterebbe del primo incidente mortale avvenuto durante la giornata della Maiensässfahrt, una tradizione iniziata nel 1854 nella capitale grigionese e che sempre vissuta e attesa con trepidazione dagli allievi ma non solo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17.00: la classe del ragazzo, assieme alle altre del capoluogo grigionese, stava tornando verso la città scendendo da una delle alture. A un certo punto, in una curva, lo scolaro è uscito dal percorso ed è precipitato lungo il pendio sottostante. Il medico a bordo dell'elicottero di soccorso della Rega non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Ai famigliari, ai compagni di scuola e agli insegnanti è stata fornita assistenza psicologica. La procura e la polizia cantonale stanno indagando sui fatti. Le autorità cittadine e scolastiche hanno deciso di portare a termine la tradizionale sfilata per le strade di Coira "nella consapevolezza che circa 2'800 tra bambini e ragazzi e diverse migliaia di genitori erano in città, - si legge in un comunicato odierno del Comune di Coira - si è concluso che una comunicazione tranquilla e ordinata non sarebbe stata possibile. Pertanto, è stato deciso di proseguire il corteo allo scopo di evitare un allarmismo generale e una crescente confusione che avrebbero coinvolto migliaia di persone, compresi bambini piccoli".