Svizzera in allerta rossa per il caldo

Scattano i divieti per caldo e siccità Keystone-SDA

L'allerta canicola è stata elevata al livello 4 in molte regioni svizzere, un'ondata di calore che non solo causa disagi fisici e la riduzione della produzione nucleare, ma si combina anche con una grave siccità che ha già portato a divieti di prelievo idrico.

Condividi

3 minuti

Keystone-ATS

Il livello di pericolo canicola è stato innalzato martedì da 3 a 4 (su 5) in diverse regioni della Svizzera orientale. Lunedì, l’Arco lemanico, il Vallese centrale e la regione dei Tre Laghi erano già passati al rosso, stando alla carta dei pericoli naturali di MeteoSvizzera.

Il grado 4 corrisponde a un “pericolo forte”. Concretamente, significa che le temperature superano i 27 gradi per almeno tre giorni consecutivi, senza un significativo raffreddamento notturno. Durante questo periodo sussiste un rischio elevato di disturbi circolatori e malessere fisico, precisa l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera).

Martedì a mezzogiorno, a Beznau si sono già registrati 32,7 gradi. Nella comune argoviese la produzione della locale centrale nucleare è stata dimezzata per una durata di due giorni a causa dell’ondata di calore. Anche in Romandia, la colonnina di mercurio è salita sopra i 30 gradi: a Evionnaz (Vallese) e Delémont (Giura) per esempio si sono misurati 31,4 gradi, a Bière (Vaud) 31,2.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Svizzera Livello di pericolo canicola rialzato a 4 in diverse regioni svizzere Questo contenuto è stato pubblicato al Il livello di pericolo canicola è stato rialzato da 3 a 4 in diverse regioni svizzere a partire da mezzogiorno. Le regioni dei Tre Laghi, del Vallese centrale e dell’Arco lemanico passano da un pericolo marcato a uno forte, indica MeteoSvizzera. Di più Livello di pericolo canicola rialzato a 4 in diverse regioni svizzere

Secondo MeteoSvizzera, fino a lunedì prossimo sul versante nord, e fino a domenica sul versante sud delle Alpi, si raggiungeranno localmente temperature tra i 34 e i 37 gradi, con valori massimi che potrebbero aumentare leggermente a partire da giovedì. Durante la notte le temperature scenderanno a 16-20 gradi, mentre da giovedì a lunedì si attesteranno tra 18 e 23 gradi. Questo comporterà un ulteriore aumento dello “stress da calore”, avverte la Confederazione.

MeteoSvizzera ricorda inoltre che, a causa dell’effetto “isola di calore”, le temperature notturne nelle aree urbane sono generalmente di alcuni gradi più elevate rispetto a quelle delle zone rurali.

Attualmente una forte siccità colpisce la Svizzera settentrionale, dall’Argovia ai cantoni di Lucerna, Zurigo, Sciaffusa e Turgovia, nonché parti del Canton San Gallo e dell’Appenzello; in misura minore interessa anche la Svizzera centrale e sud-orientale. Nel canton Turgovia, ad esempio, da venerdì è in vigore un divieto parziale di prelievo d’acqua da ruscelli, fiumi e stagni. Martedì anche San Gallo ha limitato il prelievo di acqua dai corsi superficiali.

La situazione, scrive il Blick, ha portato alcuni Comuni a imporre il divieto d’irrigazione, mentre altri hanno semplicemente invitato la popolazione a risparmiare acqua il più possibile, evitando di innaffire i prati, lavare l’auto o riempire le piscine private.

Articoli più popolari

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative