Livello di pericolo canicola rialzato a 4 in diverse regioni svizzere

Livello di pericolo canicola rialzato a 4 in diverse regioni Keystone-SDA

L'innalzamento del livello di allerta canicola a 4 in varie regioni svizzere è accompagnato dalla preoccupazione dei sindacati dei docenti, che ora chiedono protocolli chiari e un adeguamento delle infrastrutture scolastiche.

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Keystone-ATS

Il livello di pericolo canicola è stato rialzato da 3 a 4 in diverse regioni svizzere a partire da lunedì a mezzogiorno. Le regioni dei Tre Laghi, del Vallese centrale e dell’Arco lemanico passano da un pericolo marcato a uno forte, indica MeteoSvizzera.

Le regioni di Estavayer-Le-Lac (canton Friburgo), Cudrefin e la Pianura dell’Orbe (Vaud), Nidau e Ins (Berna), la regione lemanica e il Vallese centrale sono passati al livello 4 da mezzogiorno e fino a sabato alle 20:00. Si uniscono così al nord-ovest della Svizzera (la regione di Basilea e la valle di Delémont, nel Giura), già a questo livello da domenica.

Secondo l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), un pericolo forte (4) significa che per almeno tre giorni consecutivi non si verifica un raffreddamento significativo nemmeno nel corso della notte. Durante questa ondata di caldo sussiste un rischio considerevole di disturbi circolatori e malessere fisico.

Lunedì alle 13.00 sono già stati misurati 32,1 gradi a Sion, 31,3 gradi a Ginevra e 31 gradi a Neuchâtel. A Delémont, alla stessa ora, la temperatura raggiungeva i 33 gradi, stando a MeteoSvizzera.

Sindacati preoccupati per le scuole

Intanto, con la colonnina di mercurio che continua a salire e di fronte alle allerte di canicola in Svizzera, i sindacati del personale docente chiedono misure nazionali. Domandano in particolare l’adattamento delle infrastrutture scolastiche e l’istituzione di protocolli chiari.

Il Sindacato delle insegnanti e degli insegnanti della Svizzera romanda (SER) ritiene che la problematica “richiederebbe una risposta coordinata a livello nazionale”. Le autorità devono anticipare maggiormente e sviluppare veri e propri piani d’azione, ha dichiarato all’agenzia Keystone-ATS David Rey, presidente del SER.

Gli episodi di caldo intenso hanno un impatto diretto sulle condizioni d’insegnamento, ha aggiunto. Nonostante l’inventiva del corpo docente, le soluzioni si riducono quando le temperature aumentano.

Il sindacato auspica che le infrastrutture scolastiche vengano adattate, in particolare con protezioni solari esterne, l’inverdimento dei cortili e sistemi di ventilazione adeguati negli edifici.

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