L’esercito svizzero si attrezza contro i cyberattacchi

Il Comando Ciber delle forze armate sarà impegnato la prossima settimana, dal 23 al 25 aprile, nel test denominato “Locked Shields 2024” organizzato in ambito NATO.

La simulazione prevede attacchi informatici a infrastrutture sensibili di un Paese fittizio che le e i partecipanti sono chiamati a scongiurare.

Nel corso dell’esercitazione gli avversari virtuali sferreranno incursioni in tempo reale contro reti informatiche e infrastrutture critiche simulate. Compito della difesa è quello di individuare e neutralizzare questi attacchi informatici.

Nel corso del test, oltre alla cyberdifesa tecnica saranno valutati anche la procedura di notifica e di reporting, i processi decisionali, la valutazione giuridica e le attività di comunicazione.

