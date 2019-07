Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Svizzera, i salari bassi si concentrano a sud 15 luglio 2019 - 13:36 In Svizzera il 12% dei lavoratori, vale a dire 473'700 persone, percepisce un salario ritenuto basso, vale a dire inferiore a 4'335 franchi al mese, circa 3'900 euro. Su piano intercantonale risulta particolarmente colpito il Ticino, dove un salariato su quattro guadagna uno stipendio inadeguato. Il cantone sudalpino detiene una quota del 4,1% dei posti di lavoro svizzeri ma al contempo il 9,9% degli impieghi pagati poco. Ma il fenomeno presenta anche una diversa evoluzione a livello di genere: il 17% delle salariate, pari a due terzi dei casi totali, riceve infatti paghe di questo tipo contro la percentuale assai inferiore (7,6%) che si riscontra tra gli uomini. Se calcolati in posti di lavoro, quelli con stipendi bassi nel 2016 erano 329'300, pari al 10,2% del totale, stando alle cifre relative alla Rilevazione dei salari 2016 pubblicato dall'Ufficio federale di statistica (UST). Un posto di lavoro viene per convenzione considerato a "salario basso" quando la remunerazione ricalcolata sulla base di un equivalente a tempo pieno di 40 ore settimanali è inferiore ai due terzi del salario lordo mediano (6'500 franchi), ovvero a meno di 4'335 franchi lordi al mese.