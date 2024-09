Lanciata una nuova iniziativa sugli OGM che chiede regole severe

Gli organismi geneticamente modificati (OGM) preoccupano una parte della popolazione e a dimostrarlo è il fatto che oggi, martedì, sia stata lanciata un’iniziativa che ne chiede una maggiore regolamentazione.

Chiamato “Per derrate alimentari senza organismi geneticamente modificati (Iniziativa per la protezione delle derrate alimentari)”, il testo chiede regole severe per l’uso dell’ingegneria genetica nell’agricoltura.

La proposta di modifica costituzionale, pubblicata sul Foglio ufficiale, vuole fare in modo che i consumatori e le consumatrici possano decidere se nutrirsi con alimenti geneticamente modificati o meno. Per questo motivo i prodotti OGM immessi in commercio andrebbero chiaramente essere etichettati come tali.

L’iniziativa domanda anche che tutti gli OGM siano sottoposti a una “rigorosa valutazione dei rischi”. I contadini che vogliono continuare a produrre senza OGM devono poterlo fare anche in futuro. “I costi e i rischi non dovrebbero essere sostenuti dai nostri agricoltori e consumatori”, ha detto il presidente di BioSuisse Urs Brändli in una conferenza stampa tenutasi a Berna.

Il principio di precauzione è già oggi presente nella Costituzione e il rischio rappresentato dalle nuove tecniche genomiche è reale, ha aggiunto la consigliera nazionale socialista sciaffusana Martina Munz. “Ecco perché dobbiamo avere regole chiare” per garantire la coesistenza ed evitare contaminazioni.

L’iniziativa precisa anche, nelle sue disposizioni transitorie, che fino all’entrata in vigore della legge d’applicazione non potranno essere messi in commercio organismi geneticamente modificati destinati a usi agricoli, orticoli o forestali. In questo modo verrebbe de facto prorogata la moratoria sugli OGM che scade alla fine del prossimo anno.

I promotori dell’iniziativa – l’Associazione per alimenti senza OGM, sostenuta da associazioni agricole, ambientali e di difesa dei consumatori – hanno tempo fino al 3 marzo 2026 per raccogliere le 100’000 firme necessarie.

