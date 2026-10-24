La settimana in Svizzera

L’estate torrida del 2026 ha colto la Svizzera di sorpresa, ma dietro le quinte dell’amministrazione federale, come emerso questa settimana, si è scatenata un’inaspettata lotta di potere sulla corretta gestione della siccità .

Sebbene i fiumi si stessero prosciugando e si profilasse uno stato di emergenza, il ministro dell’ambiente Albert Rösti si è ostinatamente rifiutato di attivare la cellula di crisi ufficiale per la siccità. Come rivela un articolo del Tages-Anzeiger, questa resistenza ha trovato eco persino all’interno della Cancelleria federale.

Lo sblocco della situazione è avvenuto per caso: solo un incontro tra Rösti e la ministra della sanità Elisabeth Baume-Schneider al Marché-Concours di Saignelégier, il tradizionale mercato dei cavalli nel Giura, ha imposto una sessione straordinaria, come riporta Watson. Solo inseguito il Governo federale ha stanziato fondi supplementari per i boschi e l’agricoltura.

Gli effetti della siccità, però, hanno conseguenze di vasta portata: a causa del livello estremamente basso del Reno, le importazioni di carburante sono state bloccate e la Confederazione ha dovuto attingere alle riserve obbligatorie. Inoltre, il basso livello dei fiumi compromette in modo sensibile la produzione di energia idroelettrica. Secondo SRF News, se le precipitazioni continueranno a mancare durante l’inverno, si prospettano restrizioni prolungate nella produzione di elettricità fino alla primavera del 2027.