La settimana in Svizzera

L’ex capo dello spionaggio tedesco August Hanning si trova da questa settimana in detenzione preventiva per alto tradimento , e le sue tracce portano anche in Svizzera: a quanto pare, l’ex direttore dei servizi segreti tedeschi (BND) era coinvolto in affari loschi anche nella Confederazione.

In Germania lo shock è grande: l’80enne ex capo del BND avrebbe utilizzato per anni più di 2’000 documenti segreti per attività di consulenza privata. Secondo fonti dei servizi di sicurezza, tra questi vi sarebbero anche informazioni provenienti da servizi partner stranieri. Un collaboratore di alto rango del BND, anch’egli arrestato, gliele avrebbe fornite in cambio di denaro. Hanning ha lasciato tracce evidenti anche in Svizzera, scrive giovedì il Tages-Anzeiger. È stato membro del consiglio di amministrazione di due società di sicurezza lucernesi. La sua azienda è finita nel mirino anche nel clamoroso processo per un presunto rapimento di minore nell’ambiente di una famiglia miliardaria.

Mentre esponenti della politica tedesca chiedono di vietare le attività di consulenza per ex agenti, anche i media svizzeri si occupano del caso. Lo scandalo ha scosso profondamente la fiducia nel BND e ha innescato indagini su entrambi i lati del confine.