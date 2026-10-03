La settimana in Svizzera

Venerdì il ministro svizzero dell’economia e presidente della Confederazione Guy Parmelin ha annunciato le sue dimissioni per la fine di dicembre , dopo un decennio in carica e subito dopo il suo secondo anno di presidenza.

Da tempo circolavano indiscrezioni sulle dimissioni di Parmelin. Si era più volte speculato sul suo stato di salute; si diceva spesso che soffrisse di problemi alla schiena. Lo stesso Parmelin, 66 anni, ha sempre smentito con forza tali voci, chiarendo la sua intenzione di rimanere in carica fino alla fine dell’attuale legislatura nell’autunno del 2027, a patto che la salute lo assistesse.

Il vodese ha descritto la pandemia di Covid come uno dei momenti più difficili della sua carriera, trovando particolarmente arduo il fatto che il Governo abbia dovuto ordinare la chiusura delle attività commerciali.

Il suo secondo anno alla presidenza della Confederazione è stato impegnativo. La notte di Capodanno, 41 persone sono morte e più di 100 sono rimaste ferite nell’incendio di un bar a Crans-Montana. La disputa commerciale con gli Stati Uniti e il dibattito parlamentare in corso sul pacchetto di trattati con l’UE sono solo due delle numerose questioni attualmente sull’agenda politica.

Originario di Bursins, nel canton Vaud, Parmelin è viticoltore di professione. È membro dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) e fa parte del Governo federale dal 2016.