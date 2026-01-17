La settimana in Svizzera

Il Forum economico mondiale di Davos (WEF) inizierà solo il 19 gennaio. Ma questa settimana l’edizione 2026 si è già ritagliata un posto importante nell’attualità, sia svizzera che internazionale. Questa forte attenzione si spiega con la conferma della presenza di Donald Trump .

Il presidente americano sarà accompagnato da una delegazione descritta come “la più grande mai inviata” a Davos, con in particolare il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario al Tesoro Scott Bessent. In un contesto globale segnato da tensioni economiche e strategiche, la presenza del presidente modifica la dinamica del WEF e attira un numero maggiore di delegazioni, media e osservatori.

Quasi 65 capi di Stato e di Governo saranno presenti, tra cui i presidenti Emmanuel Macron (Francia), Isaac Herzog (Israele), Volodymyr Zelensky (Ucraina) e Javier Milei (Argentina). In totale, 60 delegazioni nazionali hanno annunciato la loro partecipazione – un livello mai raggiunto prima – così come circa 850 amministratori delegati e presidenti delle più grandi aziende mondiali.

Ancora più che negli altri anni, il WEF rappresenterà quindi per la Svizzera un’incredibile piattaforma di scambi diplomatici, ma anche una grande sfida in termini di accoglienza. I preparativi logistici e di sicurezza sono già in corso. All’inizio della settimana, l’esercito ha iniziato il suo impiego per proteggere la manifestazione.