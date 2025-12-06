La settimana in Svizzera

Come il resto della Svizzera, anche le cittadine e i cittadini di nazionalità elvetica all’estero hanno chiaramente respinto le due iniziative in votazione il 30 novembre 2025 (illustrazione).

Due iniziative – sulla tassazione delle persone super-ricche e sul servizio civico obbligatorio – sono state sonoramente bocciate alle urne domenica, ma svizzere e svizzeri all’estero le hanno respinte meno nettamente rispetto all’insieme dell’elettorato .

L’iniziativa per introdurre una tassa del 50% sull’eredità delle persone super-ricche per finanziare misure climatiche è stata respinta dal 78,3% dell’elettorato e da tutti i 26 Cantoni. Per quanto riguarda le svizzere e gli svizzeri all’estero – almeno nei 12 Cantoni che forniscono statistiche dettagliate sul loro voto – “solo” il 67% l’ha respinta.

La politologa Martina Mousson ha affermato che questo riflette il comportamento di voto tipico della diaspora, generalmente più di sinistra e più urbana rispetto alla popolazione residente nella Confederazione. Ha spiegato che la percentuale di approvazione tra chi risiede all’estero era simile a quella delle città svizzere.

La seconda iniziativa, che voleva sostituire il servizio militare obbligatorio con un dovere civico esteso alle donne, è stata respinta con oltre l’84% dei voti – una delle sconfitte più grandi della storia e persino peggiore del previsto. Quattro svizzeri e svizzere su cinque all’estero l’hanno bocciata.

La Quinta Svizzera non sarebbe stata toccata da questa riforma. Teme di esserlo? “Forse, ma penso che sia proprio l’idea di base a non essere stata accettata”, ha detto Mousson. “Sia la sinistra che la destra erano contrarie, e alla fine nessuno era davvero favorevole.”

I temi sottoposti alle urne domenica non hanno particolarmente appassionato l’elettorato. Poco meno del 21% delle svizzere e degli svizzeri all’estero ha votato, rispetto a una media del 24% negli ultimi cinque anni. La partecipazione complessiva è stata del 43%, sei punti percentuali in meno rispetto alla media del 49%.