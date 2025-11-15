La settimana in Svizzera

Non sono solo le esportazioni ad aver fatto scorrere fiumi d’inchiostro sulla stampa svizzera questa settimana, ma anche le importazioni. La polemica è esplosa attorno all’acquisto controverso da parte delle Ferrovie federali svizzere (FFS) di materiale rotabile in Germania.

Le FFS avevano annunciato il 7 novembre l’acquisto di 116 convogli a due piani dalla società tedesca Siemens Mobility. Una scelta che ha suscitato reazioni, poiché l’azienda svizzera Stadler Rail era anch’essa in corsa per aggiudicarsi questo contratto da 2,1 miliardi di franchi, il più grande mai concluso dalle FFS. Negli ultimi giorni, i due protagonisti hanno voluto spiegare la loro posizione.

Il patron di Stadler Rail, Peter Spuhler, ha espresso la sua delusione, in particolare sulla stampa domenicale. “Il colpo è davvero duro per i 6’000 collaboratori di Stadler, così come per i nostri oltre 200 fornitori in tutta la Svizzera”, ha dichiarato in un’intervista alla SonntagsZeitung. Con un’offerta appena più cara (0,6%, ossia 18 milioni di franchi), l’azienda svizzera ritiene di essere stata ingiustamente esclusa e valuta di presentare ricorso.

Le critiche hanno spinto la direzione delle FFS a reagire. Ha indicato che la procedura era stata condotta in modo rigoroso, conformemente alla legge sugli appalti pubblici. E che il contratto era stato attribuito all’impresa tedesca perché aveva ottenuto un punteggio migliore, in particolare in materia di sostenibilità, efficienza energetica e costi di esercizio.

La vicenda provoca agitazione nella sfera politica. “Bisogna essere stupidi per non affidare l’ordine a un’azienda svizzera esemplare come Stadler per una differenza di prezzo minima?”, si è chiesto per esempio il centrista Gerhard Pfister su X. Alcuni membri del Parlamento chiedono un esame approfondito del dossier. Dal canto suo, il sindacato UNIA ha definito la decisione delle FFS “incomprensibile” e reclama maggiore trasparenza nei criteri di attribuzione.