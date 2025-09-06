La settimana in Svizzera

L’amore sul posto di lavoro è prima di tutto una faccenda privata. Ma il responsabile di Nestlé ha superato il limite”, scrive la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). “Le cose si fanno delicate quando c’è un disequilibrio di potere”. Nascondendo la relazione, Freixe si è esposto al rischio di ricatti e ha aperto la porta a potenziali conflitti d’interesse, sostiene la NZZ.

“In un Paese dove, nel 2024, otto persone su dieci hanno dichiarato di aver avuto una relazione (flirt o rapporto sessuale) con una collega o un collega, il licenziamento improvviso del CEO di Nestlé solleva interrogativi”, sostiene dal canto suo la Tribune de Genève. “Nel bel mezzo di un’operazione di ristrutturazione e di rinnovo, la multinazionale non aveva forse questioni più urgenti da affrontare? O ha colto l’occasione per liberarsi di un dirigente che non aveva ottenuto i risultati sperati?”

Il Financial Times aggiunge che Nestlé, “un totem dell’economia aziendale svizzera, sta affrontando uno dei periodi più difficili nei suoi 160 anni di storia. Ha avuto tre amministratori delegati in poco più di un anno e il valore delle azioni è sceso del 40% dal 2022″. Freixe è stato sostituito in fretta e furia dal responsabile di Nespresso, Philipp Navratil, che lavora presso Nestlé da 24 anni ma è entrato nel comitato esecutivo solo quest’anno.