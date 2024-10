La settimana in Svizzera

I fatti sono avvenuti martedì intorno a mezzogiorno a Zurigo-Oerlikon. Uno studente di nazionalità cinese di 23 anni si è avvicinato a un gruppo di bambini di un asilo nido, che stavano recandosi per il pranzo in una struttura di accoglienza per l’infanzia, e ha iniziato a colpirli con un’arma bianca.

Fortunatamente la collaboratrice dell’asilo nido che li stava accompagnando è riuscita a intervenire rapidamente, aiutata da un passante. I due sono riusciti a immobilizzare l’aggressore, fino all’arrivo della polizia. Tre bambini, di cinque anni, sono stati feriti, uno dei quali gravemente. Tutti sono ora fuori pericolo.

L’autore del gesto risiede in Svizzera come studente dall’estate 2023 e frequenta un corso di Master all’Università di Zurigo. Secondo la Neue Zürcher Zeitung, poco prima di compiere l’efferato delitto il giovane aveva pubblicato su Instagram “un post confuso su fantasie sessuali e amore non corrisposto”. I vicini lo hanno descritto come una persona riservata, apparentemente infelice in amore e fervente nazionalista.