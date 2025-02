La Cina respinge le accuse del Consiglio federale di pressioni su tibetani e uiguri

Altri sviluppi Confermate le condanne contro sei biker coinvolti in una rissa nel 2019 Questo contenuto è stato pubblicato al Il Tribunale cantonale di Berna ha confermato le condanne per rissa contro sei motociclisti che nel 2019 avevano preso parte a un sanguinoso scontro tra bande rivali di biker a Belp (BE), in cui diverse persone erano rimaste gravemente ferite. Di più Confermate le condanne contro sei biker coinvolti in una rissa nel 2019

Nel 2024 il fatturati di Swisscom è stato stabile, ma è calata la redditività
Fatturato sostanzialmente stabile, ma redditività in leggero calo nel 2024 per Swisscom, che annuncia anche cambiamenti organizzativi ai piani alti dell'azienda.

Svizzera-Italia, smantellata una rete di contrabbandieri d'oro
Un cittadino italiano di 65 anni dovrà comparire davanti al Tribunale penale cantonale ticinese per aver organizzato un vasto contrabbando di oro - circa 7 tonnellate dal 2016 al 2021 - per un valore di imposte non pagate pari a 25 milioni di franchi.

Donald Trump incontrerà Vladimir Putin in Arabia Saudita
Donald Trump incontrerà Vladimir Putin in Arabia Saudita per parlare innanzitutto di come porre fine alla guerra in Ucraina.

L'inflazione svizzera è ai minimi dal 2021
L'inflazione si conferma in calo in Svizzera: in gennaio la crescita dei prezzi su base annua si è attestata allo 0,4%, a fronte dello 0,6% di dicembre e dello 0,7% di novembre. Si tratta del valore più basso dall'aprile 2021.

Il fatturato di Nestlé è calato nel 2024
Il colosso alimentare Nestlé ha generato un fatturato complessivo di 91,4 miliardi di franchi nel 2024, in calo dell'1,8% su base annua. Lo ha annunciato oggi la multinazionale elvetica in un comunicato.

I deputati dell'UDC Aeschi e Graber conservano l'immunità
L'immunità dei deputati dell'UDC Thomas Aeschi e Michael Graber non sarà soppressa dopo la zuffa dello scorso giugno a Palazzo federale durante la visita del presidente del Parlamento ucraino.

Globus ha un nuovo numero uno, è un manager italiano
Nuovo numero uno per Globus: la storica catena zurighese di grandi magazzini sarà diretta da Pierluigi Cocchini, manager italiano che diventa presidente esecutivo del consiglio di amministrazione (Cda). Lo ha indicato la società in una nota diffusa nel pomeriggio.

Una rosa rossa per San Valentino? No, grazie
Fiori, profumo, cioccolatini o altro ancora? A San Valentino è d'obbligo essere romantici, ma la tradizionale rosa rossa sembra perdere un po' terreno.