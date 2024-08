La capsula per il suicidio rilancia il dibattito etico in Svizzera

È improbabile che la domanda in materia di assistenza al suicidio da parte di persone che vivono all’estero venga influenzata in maniera significativa dalla capsula dell’organizzazione The Last Resort. Eventuali modifiche legislative nei Paesi vicini avranno un impatto maggiore.

In Svizzera l’eutanasia è regolamentata in modo molto liberale. Per decenni, la situazione legale in Svizzera ha permesso alle organizzazioni straniere di accompagnare nella Confederazione persone che volevano far capo al suicidio assistito. Secondo Exit Svizzera Tedesca, tuttavia, si tratta di “casi individuali”.

Contattata da Keystone-ATS, la portavoce di Exit Danièle Bersier ritiene quindi improbabile che in futuro The Last Resort fornisca più di un’assistenza isolata alla morte con la sua capsula suicida in Svizzera. Inoltre, sempre più Paesi dell’UE stanno legalizzando l’eutanasia e più Paesi la legalizzano, meno turismo della morte ci sarà. Paesi come la Germania, la Francia e l’Italia hanno ancora normative rigide o inesistenti, che spesso rendono il suicidio assistito impossibile. Ma in questi ultimi anni anche qui si è assistito a un’evoluzione.

L’esperto di etica Markus Zimmermann ipotizza che il turismo del suicidio in Svizzera non sarà influenzato dalla capsula. Oltre alla legislazione liberale in molti Paesi del mondo, la capsula per il suicidio e le informazioni disponibili finora sono più un deterrente che un motivo di attrazione.