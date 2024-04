La BNS difende la propria indipendenza di fronte agli “attacchi” politici

Barbara Janom Steiner fa parte del Consiglio di banca della BNS dal 2015. KEYSTONE/© KEYSTONE / ANTHONY ANEX

In occasione dell'assemblea generale della Banca nazionale svizzera (BNS), la presidente del Consiglio di banca Barbara Janom Steiner ha messo in guardia da "attacchi" contro l'istituto che sarebbero "pericolosi il nostro Paese".

3 minuti

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

Ampliare la direzione generale, pagare un dividendo anche in caso di deficit, proteggere il clima e garantire la sostenibilità del sistema pensionistico: sono tutte richieste che minacciano il mandato della Banca nazionale svizzera (BNS), ha dichiarato giovedì la presidente del Consiglio di banca Barbara Janom Steiner.

“Queste richieste – o dovrei dire attacchi? – in alcuni casi sono sconsiderate e in altri sono il risultato della difesa di interessi particolari”, ha sottolineato Janom Steiner durante l’Assemblea generale dell’istituto centrale.

+ Primo trimestre da incorniciare per la BNS

L’allargamento della direzione viene presentato da chi lo sostiene come una misura per aumentare la diversità. Per la presidente del Consiglio della BNS, invece, significherebbe far prevalere criteri politici o ideologici e interessi particolari. Barbara Janom Steiner ha sottolineato che l’istituto centrale prende decisioni di politica monetaria nell’interesse del Paese e non “a vantaggio di un particolare gruppo di interesse o settore economico”.

Secondo le disposizioni legislative, il Consiglio di Banca deve proporre al Governo persone di reputazione impeccabile e di comprovata esperienza in campo monetario, finanziario e bancario.

Nessun obbligo di pagare un dividendo

Barbara Janom Steiner si è anche espressa contro la “strumentalizzazione” del concetto di interesse generale. In particolare, ha criticato quei “contestatori” che vogliono che la BNS includa la protezione del clima nelle sue decisioni, o che garantisca la sostenibilità del sistema pensionistico. Ciò sarebbe in contrasto con le disposizioni della Costituzione federale sulla banca centrale. “Non si parla di politica climatica o sociale, anche se si tratta di questioni indubbiamente importanti”, ha osservato.

Mentre alcuni chiedono che Cantoni e Confederazione ricevano sistematicamente contributi dalla BNS, non solo quando questa registra utili al di sopra di una certa cifra, Janom Steiner ha sottolineato che ciò non rientra nelle competenze dell’istituto centrale. “La BNS non ha il mandato di effettuare tali distribuzioni, né tantomeno di realizzare utili”. Garantire dei dividendi potrebbe mettere a rischio il bilancio della BNS. I Cantoni, in particolare, utilizzano queste entrate per equilibrare le loro finanze.

“La BNS non è chiusa alle critiche, anzi è pronta ad ascoltarle”, ha poi affermato la presidente del Consiglio di Banca. Tuttavia, coloro che criticano la BNS in questi giorni dovrebbero chiedersi se non stiano cercando di imporre cambiamenti che non sono necessari”.