Ginevra, primo giorno di "vignetta anti-smog" 23 gennaio 2020 - 21:15 A causa dell'inquinamento dell'aria oltre i valori limite sono state attivate a Ginevra giovedì, per la prima volta, le misure anti-smog recentemente entrate in vigore, tra cui il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti. Per i veicoli contrassegnati con l'adesivo "Stick-Air" 0 (veicoli elettrici) 1, 2, 3 o 4 nessun problema. Chi invece è entrato giovedì nel centro di Ginevra tra le 6:00 e le 22:00 senza la "vignetta anti-smog", oppure con una di livello 5 per i veicoli più inquinanti, è stato fermato (o ha rischiato di esserlo) dalle forze dell'ordine. Nessuna multa per ora, solo un avvertimento. Le sanzioni saranno inflitte a partire dal prossimo marzo. Sistema transfrontaliero Questo sistema di circolazione differenziata è già in vigore nella vicina Francia e a Ginevra sono considerati validi gli adesivi proveniente da oltre confine. Il primo livello di attivazione concerne poche persone ma secondo il Dipartimento del Territorio ginevrino è efficace. Con l'11% di veicoli in meno, l'inquinamento provocato dal traffico si abbassa del 37%, indicano le autorità. Contro l'introduzione del divieto la sezione ginevrina del Touring Club Svizzero (Tcs) ha inoltrato ricorso.