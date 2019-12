Si tratta della quinta serie di finanziamenti ai Poli di ricerca. Dal 2001 la Confederazione li finanzia con particolare attenzione agli approcci interdisciplinari e all'innovazione nell'ambito delle singole discipline. A partire dal 2020 saranno in funzione 22 Poli di ricerca. Ogni settore di ricerca viene finanziato per un periodo massimo di dodici anni.

Questi progetti si caratterizzano sia per la loro qualità scientifica, sia per il loro potenziale di digitalizzazione e innovazione, scrive il DEFR.

L'università di Losanna e l'ETHZ di Zurigo ricevono inoltre finanziamenti per un progetto che studia l'interazione dei microrganismi, l'università di Basilea per la creazione di sistemi informatici che utilizzano la teoria quantistica e l'EPFL per la ricerca di base in chimica sostenibile.

I progetti sono stati selezioni in collaborazione con il Fondo nazionale svizzero per la scienza scientifica (FNS) Link esterno tra oltre 50 proposte. I finanziamenti andranno a progetti nel campo della resistenza agli antibiotici dell'università di Basilea, a ricerche sull'automazione di sistemi intelligenti dell'ETHZ e sull'evoluzione linguistica condotte delle università di Zurigo e Ginevra.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Svizzera, 100 milioni per sei nuovi poli di ricerca 16 dicembre 2019 - 13:57 La Confederazione istituirà sei nuovi Poli di ricerca nazionali (PRN) specializzati in particolare nei settori dell'automazione, della resistenza agli antibiotici e della tecnologia quantistica. Questi progetti riceveranno circa 100 milioni di franchi fra il 2020 e il 2023. I nuovi Poli verranno istituiti nelle università di Basilea, Ginevra, Losanna e Zurigo e nei Politecnici di Losanna (EPFL) e Zurigo (ETHZ) con il sostegno dei rispettivi rettorati, ha scritto lunedì il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). I progetti sono stati selezioni in collaborazione con il Fondo nazionale svizzero per la scienza scientifica (FNS) tra oltre 50 proposte. I finanziamenti andranno a progetti nel campo della resistenza agli antibiotici dell'università di Basilea, a ricerche sull'automazione di sistemi intelligenti dell'ETHZ e sull'evoluzione linguistica condotte delle università di Zurigo e Ginevra. L'università di Losanna e l'ETHZ di Zurigo ricevono inoltre finanziamenti per un progetto che studia l'interazione dei microrganismi, l'università di Basilea per la creazione di sistemi informatici che utilizzano la teoria quantistica e l'EPFL per la ricerca di base in chimica sostenibile. Digitalizzazione e innovazione Questi progetti si caratterizzano sia per la loro qualità scientifica, sia per il loro potenziale di digitalizzazione e innovazione, scrive il DEFR. Si tratta della quinta serie di finanziamenti ai Poli di ricerca. Dal 2001 la Confederazione li finanzia con particolare attenzione agli approcci interdisciplinari e all'innovazione nell'ambito delle singole discipline. A partire dal 2020 saranno in funzione 22 Poli di ricerca. Ogni settore di ricerca viene finanziato per un periodo massimo di dodici anni. "Borse" europee per 23 progetti svizzeri Altre buone notizie per la ricerca elvetica sono recentemente arrivate anche dall'Unione Europea. e più precisamente dal Consiglio europeo della ricerca (ERC). Quest'ultimo, nell'ambito del programma di innovazione Orizzonte 2020, seleziona e finanzia ogni anno i progetti scientifici più promettenti tramite i cosiddetti "Consolidation Grants". Quest'anno, 23 dei 301 ricercatori che li hanno ricevuti sono svizzeri (a titolo di paragone, sono 23 anche gli scienziati italiani che li hanno ottenuti). Dei 600 milioni di euro distribuiti, ben 50 sono dunque arrivati nella Confederazione.