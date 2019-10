Ma anche l'intelligenza artificiale potrebbe presto entrare prepotentemente in gioco. In Cina, è stato per esempio creato un conduttore di TG artificiale.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Dove sta andando il giornalismo? 19 ottobre 2019 - 21:31 Qual è il futuro del giornalismo e soprattutto dei media televisivi che si devono confrontare con le nuove tecnologie di intelligenza artificiale e con la sempre più spinta digitalizzazione? La Radiotelevisione della Svizzera italiana ne ha parlato a Lugano con Enrico Mentana, direttore del TG la7 e fondatore del giornale online Open. Secondo l'"Annuario 2019 sulla qualità dei media", la leva principale del cambiamento nell'utilizzo dei media da parte del pubblico è la crescente importanza delle piattaforme e dei motori di ricerca tecnologici, quali Google, Facebook, Youtube eccetera. Una diffusione che è andata di pari passo con il crescente problema delle fake news. Ma anche l'intelligenza artificiale potrebbe presto entrare prepotentemente in gioco. In Cina, è stato per esempio creato un conduttore di TG artificiale. Di questo e altro la Radiotelevisione svizzera ha parlato con Enrico Mentana, direttore del TG La7 e fondatore del giornale online Open. Il giornalista italiano era presente al Media Tech Day presso l'Università della Svizzera italiana a Lugano.